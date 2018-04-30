Новий теракт в Афганістані: У Кандагарі під час вибуху смертника загинули 11 студентів

Смертник підірвав себе поряд з конвоєм іноземних військ

Кандагарі (Афганістан) під час вибуху смертника загинули щонайменше 11 студентів.

"Щонайменше 11 студентів медресе були вбиті в районі Даман, провінції Кандагар, в понеділок, після того, як терорист-смертник підірвав вибухові речовини поряд з конвоєм іноземних військ, підтвердили місцеві офіційні особи", - повідомляє Tolo news в Twitter.

Нагадаємо, 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.