Новий транш МВФ Україні надійде восени, - НБУ
Сума нового траншу МВФ має складати 2 мільярди доларів, - заявив заступник голови НБУ Дмитро Салогуб на монетарному брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами Салогуба, в НБУ не володіють точною інформацією про дату надходження чергової порції макрофінансової допомоги Україні. В той же час, за технічними розрахунками Нацбанку, кошти мають надійти саме у третьому кварталі.
"Наприкінці наступного тижня пройдуть традиційні весняні зустрічі МВФ, де буде присутня українська делегація", — сказав Салогуб.
За його словами, на цій зустрічі обговорять не лише програму макрофінансової допомоги МВФ, але й зустріч з іншими міжнародними фінансовими організаціями.
Раніше член ради НБУ Тимофій Милованов заявляв, що нові транші МВФ є малоймовірними через відсутність необхідних реформ в Україні.
Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.
Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це