Новий транш МВФ Україні надійде восени, - НБУ

За технічними розрахунками Нацбанку, кошти мають надійти саме у третьому кварталі

Національний банк України очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду на початку третього кварталу 2018 року.

Сума нового траншу МВФ має складати 2 мільярди доларів, - заявив заступник голови НБУ Дмитро Салогуб на монетарному брифінгу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Салогуба, в НБУ не володіють точною інформацією про дату надходження чергової порції макрофінансової допомоги Україні. В той же час, за технічними розрахунками Нацбанку, кошти мають надійти саме у третьому кварталі.

"Наприкінці наступного тижня пройдуть традиційні весняні зустрічі МВФ, де буде присутня українська делегація", — сказав Салогуб.

За його словами, на цій зустрічі обговорять не лише програму макрофінансової допомоги МВФ, але й зустріч з іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Раніше член ради НБУ Тимофій Милованов заявляв, що нові транші МВФ є малоймовірними через відсутність необхідних реформ в Україні.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.