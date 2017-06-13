Новий тренер Шальке може залишити Коноплянку в складі команди - ЗМІ
Тедескі готовий взяти Коноплянку на майбутній літній тренувальний збір команди.
Про це повідомляє видання Bild.
Сам українець у відповідь заявив, що з радістю залишиться в Шальке, якщо тренер бачить його в складі команди.
"Я б хотів залишитися в клубі, якщо новий тренер буде зацікавлений у моїх послугах", - сказав Коноплянка.
Повідомляється, що футболіст і тренер проведуть особисту розмову на наступному тижні.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Коноплянка буде оштрафований за слова на адресу наставника Шальке Маркуса Вайнцирля, де він назвав фахівця боягузом.
Напередодні стало відомо, що Шальке вирішив продати українського півзахисника цього літа. Раніше гравець заявив про викуп німецьким клубом його контракту у Севільї за 15 млн євро.
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