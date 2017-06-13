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Новий тренер Шальке може залишити Коноплянку в складі команди - ЗМІ

Наставник пообіцяв дати шанс Євгену Коноплянці
Новий головний тренер Шальке Доменіко Тедескі готовий розглянути можливість повернення до складу півзахисника збірної України Євгена Коноплянки.
Новий тренер Шальке може залишити Коноплянку в складі команди - ЗМІ Фото: Reuters

Тедескі готовий взяти Коноплянку на майбутній літній тренувальний збір команди.

Про це повідомляє видання Bild.

Сам українець у відповідь заявив, що з радістю залишиться в Шальке, якщо тренер бачить його в складі команди.

"Я б хотів залишитися в клубі, якщо новий тренер буде зацікавлений у моїх послугах", - сказав Коноплянка.

Повідомляється, що футболіст і тренер проведуть особисту розмову на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Коноплянка буде оштрафований за слова на адресу наставника Шальке Маркуса Вайнцирля, де він назвав фахівця боягузом.

Напередодні стало відомо, що Шальке вирішив продати українського півзахисника цього літа. Раніше гравець заявив про викуп німецьким клубом його контракту у Севільї за 15 млн євро.

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13 06 2017 22:27
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