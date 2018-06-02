Новий уряд Німеччини не змінюватиме своєї позиції щодо антиросійських санкцій
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на 167-сторінковий проект коаліційної угоди.
Позиція соціал-демократів щодо поступового скасування обмежувальних заходів до повного виконання Мінських угод не знайшла відображення у документі.
"У разі виконання Мінських угод ми готові до скасування санкцій і тільки після цього почнемо відповідний діалог з європейськими партнерами", - йдеться у проекті.
Така позиція не відрізняється від позиції попереднього уряду.
Учасники коаліційних переговорів , як очікується, увечері або вночі мають досягнути остаточної домовленості, чи стане цей документ новою редакцією коаліційної угоди.
Як відомо, політики Соціал-демократичної партії, в тому числі чинний глава МЗС Зігмар Габріель висловлювали ідею про поступове скасування санкцій проти Росі до повного виконання нею Мінських угод.
Нагадаємо, двотижневі переговори щодо створення нової "великої коаліції" між Християнсько-демократичним союзом (ХДС) канцлерки Анґели Меркель, його баварським партнером Християнсько-соціальним союзом (ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) розпочалися в п’ятницю, 26 січня, у Берліні.
Переговори почалися через чотири місяці після виборів у Бундестаг. Їм передували спроби утворити так звану коаліцію "Ямайка" у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП), які, однак, провалилися через відмову вільних демократів.
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