Новий уряд Німеччини підтримуватиме Україну в обмін на виконання умов
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Текст угоди містить плани надавати Україні підтримку з метою повного відновлення територіальної цілісності країни, а також допомогу для посилення стабільності та подальшого суспільного розвитку.
Так само новий уряд Німеччини готовий надавати кошти для відбудови Донбасу.
З метою домогтися миру на Донбасі новий німецький уряд і надалі активно співпрацюватиме з Францією, наголошується в документі.
Утім, обіцяна підтримка надаватиметься Україні лише за певних умов. Йдеться насамперед про виконання Києвом своєї частини мінських домовленостей, що включає в себе відведення важких озброєнь від лінії розмежування та встановлення справжнього режиму припинення вогню.
В угоді наголошується, що за дотриманням перемир'я на Донбасі має спостерігати миротворча місія ООН.
Крім того, у Берліні й надалі розраховують, що Київ не припинить процес реформ, особливо в сфері боротьби з корупцією. Метою таких перетворень має стати всеосяжна модернізація країни, наголошується в документі.
Готовність надавати Україні відповідну фінансову підтримку прив'язана до прогресу з втіленням реформ.
Раніше повідомлялося, що ХДС і СДПН домовилися провадити й надалі жорсткий курс щодо Росії через дії Москви в Криму та Україні.
Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.
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