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Новий уряд Німеччини виклав позицію по Україні й Росії

Німеччина готова говорити про скасування санкцій після виконання Мінських угод
У тексті коаліційної угоди, яку підписала канцлер Німеччини Ангела Меркель, йдеться про те, що Німеччина разом з Францією мають намір сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі.
Новий уряд Німеччини виклав позицію по Україні й Росії Ангела Меркель

В угоді сказано, що Німеччина й Франція планують домагатися реалізації Мінських угод, дотримання перемир'я, відведення важких озброєнь із зони конфлікту. У документі висловлюється підтримка ідеї введення миротворчої місії ООН на Донбас, повідомляє Deutsche Welle.

Під час переговорів з консерваторами соціал-демократи пропонували включити в текст пункт про часткове скасування санкцій ЄС в разі введення миротворців, але ця пропозиція не була прийнята.

"При виконанні Мінських домовленостей ми готові скасовувати санкції, і будемо вести про це діалог з нашими європейськими партнерами", - сказано в угоді.

Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".

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12 03 2018 18:37
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