Новий уряд Німеччини виклав позицію по Україні й Росії
В угоді сказано, що Німеччина й Франція планують домагатися реалізації Мінських угод, дотримання перемир'я, відведення важких озброєнь із зони конфлікту. У документі висловлюється підтримка ідеї введення миротворчої місії ООН на Донбас, повідомляє Deutsche Welle.
Під час переговорів з консерваторами соціал-демократи пропонували включити в текст пункт про часткове скасування санкцій ЄС в разі введення миротворців, але ця пропозиція не була прийнята.
"При виконанні Мінських домовленостей ми готові скасовувати санкції, і будемо вести про це діалог з нашими європейськими партнерами", - сказано в угоді.
Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлерка Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".
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