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Новий військовий прокурор сил АТО, який не служив у армії, задекларував квадроцикли і брендовий Harley

ЗМІ проаналізували декларацію Ціцака
Новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 квадратних метрів, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю.
Новий військовий прокурор сил АТО, який не служив у армії, задекларував квадроцикли і брендовий Harley Фото: facebook.com/GolosKarpat

Згідно з декларацією за 2016 рік, Олег Ціцак володів спортивним автомобілем BMW M5 2009 р. в., Peugeot 307 2005 р. в., квадроциклом Kawasaki 360 та брендовим мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special, пише Bihus.info.

Також прокурор зазначив право користування ще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кросовером Nissan Qashqai та причепом для транспортування мототехніки Excalibur S2-1500.

З нерухомого майна Олег Ціцак задекларував будинок площею 480 кв. м у селі Сторожниця поблизу Ужгорода та ¼ квартири у Мукачеві на 90 "квадратів".

Дружина прокурора Людмила Ціцак у 2016 році орендувала 50-метрову квартиру в Польщі.

Із цінного майна військовий прокурор володіє двома дорогими годинниками та гладкоствольною рушницею Merkel DF 65T.

120 тис. грн. Олег Ціцак зберігає готівкою.

На державну службу Олег Ціцак прийшов відразу ж після закінчення університету у 1997 році. З 1997 по 2001 рік він працював помічником голови Закарпатського обласного суду, в 2001-2011 роках – сам вершив правосуддя у міських судах Мукачева та Ужгорода.

Як раніше з’ясувала закарпатська правозахисниця Лариса Ступак, службу у Збройних Силах України Олег Ціцак ніколи не проходив, а військове звання "майор юстиції" йому присвоїли в 2015 році у процесі переатестації.


Фото: trubyna.org.ua


Фото: trubyna.org.ua

Також у 2014 році він був затриманий ДАІ за керування автомобілем у нетверезому стані.

Нагадаємо, 21 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

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23 09 2017 18:45
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