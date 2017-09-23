Новий військовий прокурор сил АТО, який не служив у армії, задекларував квадроцикли і брендовий Harley
Згідно з декларацією за 2016 рік, Олег Ціцак володів спортивним автомобілем BMW M5 2009 р. в., Peugeot 307 2005 р. в., квадроциклом Kawasaki 360 та брендовим мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special, пише Bihus.info.
Також прокурор зазначив право користування ще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кросовером Nissan Qashqai та причепом для транспортування мототехніки Excalibur S2-1500.
З нерухомого майна Олег Ціцак задекларував будинок площею 480 кв. м у селі Сторожниця поблизу Ужгорода та ¼ квартири у Мукачеві на 90 "квадратів".
Дружина прокурора Людмила Ціцак у 2016 році орендувала 50-метрову квартиру в Польщі.
Із цінного майна військовий прокурор володіє двома дорогими годинниками та гладкоствольною рушницею Merkel DF 65T.
120 тис. грн. Олег Ціцак зберігає готівкою.
На державну службу Олег Ціцак прийшов відразу ж після закінчення університету у 1997 році. З 1997 по 2001 рік він працював помічником голови Закарпатського обласного суду, в 2001-2011 роках – сам вершив правосуддя у міських судах Мукачева та Ужгорода.
Як раніше з’ясувала закарпатська правозахисниця Лариса Ступак, службу у Збройних Силах України Олег Ціцак ніколи не проходив, а військове звання "майор юстиції" йому присвоїли в 2015 році у процесі переатестації.
Фото: trubyna.org.ua
Фото: trubyna.org.ua
Також у 2014 році він був затриманий ДАІ за керування автомобілем у нетверезому стані.
Нагадаємо, 21 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко у Краматорську представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.
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