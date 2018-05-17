Новий законопроект про валюту ухвалено в першому читанні
За відповідний законопроект №8152 проголосували 253 народних депутати у четвер, 17 травня.
Проектом передбачається скасувати чинні на сьогодні застарілі документи щодо системи валютного регулювання і контролю, а також про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті.
Законопроектом передбачається запровадити новий режим валютного регулювання, визначити категоріально-термінологічний апарат валютного регулювання, встановити загальний режим проведення валютний операцій на території України, деталі здійснення валютних операцій (із встановленням виключень щодо розрахунків, які можуть здійснюватися на території України в іноземній валюті), проведення операцій з торгівлі валютними цінностями, транскордонного переказу та переміщення валютних цінностей.
Законопроект також пропонується встановити норми щодо ліцензування професійної діяльності з надання послуг щодо проведення валютних операцій, а також особливості проведення валютного нагляду (уточнити їхній склад, регламентувати права та обов’язки цих суб’єктів), обміну інформацією між суб’єктами валютних операцій, включаючи органи валютного нагляду та накладення санкцій за порушення валютного регулювання.
Проектом також пропонується врегулювати права й обов’язки резидентів і нерезидентів у сфері проведення валютних операцій, у тому числі обов’язок представляти органам і агентам валютного нагляду документи й інформацію.
Законопроект передбачає збереження мінімально необхідних повноважень Національного банку України, які "перешкоджатимуть раптовому відпливу короткострокового капіталу, що, в свою чергу, унеможливить виникнення надмірного тиску на обмінний курс та дестабілізацію валютного ринку".
Проектом для цього пропонується окремо визначити правовий режим уведення заходів захисту, спрямованих на зменшення ризиків стабільності банківської та/або фінансової системи країни та усунення негативного впливу можливих наслідків тиску на платіжний баланс, що може загрожувати досягненню цілей грошово-кредитної політики, а також валютної політики держави.
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