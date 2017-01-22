Новий законопроект заборонить Трампу знімати санкції з Росії
Сенатори прагнуть, щоб для цього потрібне було рішення Конгресу, повідомляє Укрінформ.
"Для нас анулювання санкцій означатиме сигнал Росії йти далі, втручатися в наші вибори та робити погані речі, це буде сигналом для Китаю, сигналом для Ірану. Це було б жахливо. Тож цей закон, я сподіваюся, отримає підтримку обох партій", – заявив Шумер в передачі "Цей тиждень" на каналі ABC.
Сенатор Маккейн наголосив у телеефірі, що "потрібно запровадити більше санкцій проти Росії", і в жодному разі "не можна послаблювати їх". Він також сказав: "Якщо ми не будемо зберігати ці санкції та навіть посилювати їх, це стимулюватиме Володимира Путіна, який є військовим злочинцем".
Водночас, як пише центральне американське видання The Hill, поки не зрозуміло, чи стане лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримувати двопартійний законопроект в перші ж дні роботи нової республіканської адміністрації в Білому домі.
Як писав раніше iPress.ua, сенатор від штату Арізона Джон Маккейн сподівається, що обраний президентом Дональд Трамп дослухатиметься до порад і вестиме політику стосовно Росії з позиції сили.
21 січня 2017 року на "Марш жінок" у Вашингтоні проти політики Трампа зібралося чи не більше людей, ніж на його інавгурацію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: