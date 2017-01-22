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Новий законопроект заборонить Трампу знімати санкції з Росії

Група американських сенаторів планує створити законопроект щодо накладення обмежень на дії президента
Сенатор від демократів Чак Шумер і республіканець Джон Маккейн виступили з заявою про ініціювання законодавства, яке обмежить дії президента Трампа і не дозволить зняти санкції з Російської Федерації.
Новий законопроект заборонить Трампу знімати санкції з Росії Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: The Daily Beast

Сенатори прагнуть, щоб для цього потрібне було рішення Конгресу, повідомляє Укрінформ.

"Для нас анулювання санкцій означатиме сигнал Росії йти далі, втручатися в наші вибори та робити погані речі, це буде сигналом для Китаю, сигналом для Ірану. Це було б жахливо. Тож цей закон, я сподіваюся, отримає підтримку обох партій", – заявив Шумер в передачі "Цей тиждень" на каналі ABC.

Сенатор Маккейн наголосив у телеефірі, що "потрібно запровадити більше санкцій проти Росії", і в жодному разі "не можна послаблювати їх". Він також сказав: "Якщо ми не будемо зберігати ці санкції та навіть посилювати їх, це стимулюватиме Володимира Путіна, який є військовим злочинцем".

Водночас, як пише центральне американське видання The Hill, поки не зрозуміло, чи стане лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримувати двопартійний законопроект в перші ж дні роботи нової республіканської адміністрації в Білому домі.

Як писав раніше iPress.ua, сенатор від штату Арізона Джон Маккейн сподівається, що обраний президентом Дональд Трамп дослухатиметься до порад і вестиме політику стосовно Росії з позиції сили.

21 січня 2017 року на "Марш жінок" у Вашингтоні проти політики Трампа зібралося чи не більше людей, ніж на його інавгурацію.

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22 01 2017 21:30
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