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НСЗУ отримала 1207 заявок від медустанов під час "третьої хвилі" підписання договорів

Тільки 10 заявок відхилено, оскільки не відповідали вимогам реформи
Національна служба здоров'я України під час третьої хвилі підписання договорів з медичними установами первинної медичної допомоги отримала від них 1207 заявок.
НСЗУ отримала 1207 заявок від медустанов під час "третьої хвилі" підписання договорів Фото: decentralization.gov.ua

Тільки 10 заявок було відхилено через невідповідність вимогам, повідомляє прес-служба НСЗУ.

На цей момент НСЗУ підписала 1054 договори з медичними закладами, яким уже надійшли на підпис звіти, і вони найближчим часом отримають оплату за договором.

У Службі відзначили, що стосовно 143 медустанов "система видала помилку", через яку підписання договорів зараз неможливе.

"Електронна система налаштована так, щоб пильно відстежувати всі дані і всю інформацію, яка в ній зберігається, і не допустити втручання в систему. І тому, коли заклади вносили зміни в договір уже після подачі заяви, система такий договір не пропустила і видала помилку. Це свідчить про високий рівень захищеності системи і даних. Але з іншого боку, зараз це ускладнило процес підписання договорів з 143 закладами", - зазначає НСЗУ.

Нагадаємо, у "третю хвилю" договори укладали не лише заклади, які не працювали зі Службою 2018 року, а й ті установи, які вже мають договір. Адже такий договір на 2018 рік діє тільки до кінця поточного року. На наступний рік усі установи первинної ланки мають переукласти договори з Нацслужбою здоров'я.

Також, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

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22 01 2019 15:05
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