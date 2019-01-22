НСЗУ отримала 1207 заявок від медустанов під час "третьої хвилі" підписання договорів
Тільки 10 заявок було відхилено через невідповідність вимогам, повідомляє прес-служба НСЗУ.
На цей момент НСЗУ підписала 1054 договори з медичними закладами, яким уже надійшли на підпис звіти, і вони найближчим часом отримають оплату за договором.
У Службі відзначили, що стосовно 143 медустанов "система видала помилку", через яку підписання договорів зараз неможливе.
"Електронна система налаштована так, щоб пильно відстежувати всі дані і всю інформацію, яка в ній зберігається, і не допустити втручання в систему. І тому, коли заклади вносили зміни в договір уже після подачі заяви, система такий договір не пропустила і видала помилку. Це свідчить про високий рівень захищеності системи і даних. Але з іншого боку, зараз це ускладнило процес підписання договорів з 143 закладами", - зазначає НСЗУ.
Нагадаємо, у "третю хвилю" договори укладали не лише заклади, які не працювали зі Службою 2018 року, а й ті установи, які вже мають договір. Адже такий договір на 2018 рік діє тільки до кінця поточного року. На наступний рік усі установи первинної ланки мають переукласти договори з Нацслужбою здоров'я.
Також, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду
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