"Нудно, дівчата", - Путін щодо звинувачень на адресу Асада - ВІДЕО

Президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення Заходу на адресу президента Сирії Башара Асада фразою "Нудно, дівчата".

За словами президента, він обговорював цю тему зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою на зустрічі, яка пройшла у вівторок.

"Я сказав, що мені це сильно нагадує події 2003 року, коли представники Сполучених Штатів в Раді безпеки показували нібито хімічна зброя, виявлена в Іраку. Після цього розпочалася кампанія в Іраку, а закінчилося це руйнуванням країни, зростанням терористичної загрози і появою ІДІЛ на міжнародній сцені, ні більше, ні менше", - сказав Путін.

Він вважає, що зараз відбувається щось подібне.

"Я згадую у зв'язку з цим наших чудових письменників Ільфа і Петрова. Хочеться сказати: "Нудно, дівчата". Це ми вже всі бачили, спостерігали", - додав російський президент.

Нагадаємо, щонайменше 100 людей загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб.

Сирійські військові заперечують використання зарину і стверджують, що газ розпилили члени опозиційного угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". За версією російських військових, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів, де зберігалася зброя.

США і країни ЄС поклали відповідальність за подію на сили, підконтрольні Башару Асаду, а також російських військових, які підтримують армію Сирії.

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У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.

Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.