"Нудно, дівчата", - Путін щодо звинувачень на адресу Асада - ВІДЕО
За словами президента, він обговорював цю тему зі своїм італійським колегою Серджо Маттареллою на зустрічі, яка пройшла у вівторок.
"Я сказав, що мені це сильно нагадує події 2003 року, коли представники Сполучених Штатів в Раді безпеки показували нібито хімічна зброя, виявлена в Іраку. Після цього розпочалася кампанія в Іраку, а закінчилося це руйнуванням країни, зростанням терористичної загрози і появою ІДІЛ на міжнародній сцені, ні більше, ні менше", - сказав Путін.
Він вважає, що зараз відбувається щось подібне.
"Я згадую у зв'язку з цим наших чудових письменників Ільфа і Петрова. Хочеться сказати: "Нудно, дівчата". Це ми вже всі бачили, спостерігали", - додав російський президент.
Нагадаємо, щонайменше 100 людей загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб.
Сирійські військові заперечують використання зарину і стверджують, що газ розпилили члени опозиційного угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". За версією російських військових, сирійська авіація завдала удару по великому складу боєприпасів, де зберігалася зброя.
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У Москві і Дамаску відкинули всі звинувачення в застосуванні хімзброї. Так, російська влада наполягає, що всю хімзброю, що знаходилася в Сирії, було раніше знищено під контролем міжнародних спостерігачів.
Американська авіація в якості відповіді завдала ракетних ударів по військовій базі сирійських сил, знищивши частину урядової авіації. Президент Росії Володимир Путін назвав подію актом агресії проти суверенної держави. Західні країни, а також Туреччина, навпаки, привітали удар.
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