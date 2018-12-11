НОВИНИПрезидент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку заявив, що темпи економічного зростання в Україні недостатні для відновлення рівня добробуту населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі, - Порошенко
Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення
Фото: president.gov.ua
"Хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його нині недостатні, щоб люди відчули в усіх без винятку регіонах і соціальних прошарках, щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи", - сказав Порошенко, пише "Економічна правда".
Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення.
Нагадаємо, що сьогодні глава держави заявив, що не підпише державний бюджет на 2019 рік без стовідсоткового забезпечення субсидіями тих, хто цього потребує.
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