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Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі, - Порошенко

Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення
Президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку заявив, що темпи економічного зростання в Україні недостатні для відновлення рівня добробуту населення.
Нинішні темпи зростання залишать Україну однією з найбідніших в Європі, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його нині недостатні, щоб люди відчули в усіх без винятку регіонах і соціальних прошарках, щоб ми перестали бути однією з найбідніших країн Європи", - сказав Порошенко, пише "Економічна правда".

Президент визнав поганим, але вимушеним рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ для населення.

Нагадаємо, що сьогодні глава держави заявив, що не підпише державний бюджет на 2019 рік без стовідсоткового забезпечення субсидіями тих, хто цього потребує.

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12 11 2018 12:56
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