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Нинішній президент ФФУ став єдиним кандидатом на майбутніх виборах голови федерації

Павелко залишиться на посаді президента ФФУ
Чинний президент Федерації футболу України Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на наступних виборах голови федерації.
Нинішній президент ФФУ став єдиним кандидатом на майбутніх виборах голови федерації Андрій Павелко. Фото: 1927.kiev.ua

Наступні вибори президента ФФУ відбудуться 16 червня, повідомляє офіційний сайт організації.

Всі 45 колективних членів ФФУ підтримали кандидатуру Павелко.

Крім того, всі організації-члени ФФУ підтримали проект реорганізації федерації та обрали делегатів для участі в конгресі ФФУ.

Павелко стоїть біля керма українського футболу з березня 2015 року.

Раніше в ЗМІ з'являлися чутки, що можливим суперником Павелко на виборах ФФУ може стати віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

Нещодавно Павелко розповів, яким чином УЄФА виділяє кошти для поліпшення ситуації з кримським футболом.

В березні 2016 року Федерація футболу України перезапустила своє відомство, яке буде відповідати за окупований Росією Крим. Федерація футболу Криму розміщується в Херсоні.

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28 04 2017 21:57
ТЕГИ: футбол, ФФУ
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