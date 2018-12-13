Нищук пообіцяв, що в Софійському соборі не буде регулярних богослужінь
"Софія Київська - це як другий Єрусалим... Софія не планується для постійного богослужіння. Тепла Софія, там ідуть богослужіння. Ми не говоримо сьогодні про Софію як об'єкт постійно діючої церкви", - сказав журналістам Нищук у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".
Міністр Нищук також додав, що забирати Києво-Печерську лавру в УПЦ Московського патріархату не будуть.
"Але ми сподіваємося, що головні святині України - лаври, яких є три, а в Херсонесі четверта, що вони будуть молитися за українське воїнство, за український народ, за українську владу і за українську людину", - сказав міністр.
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Нагадаємо, на початку грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував віддати собор Святої Софії в Києві для служіння об'єднаній помісній православній церкві.
Музейники виступили проти, оскільки регулярні служби в Софійському соборі становлять загрозу фрескам. Софійський собор входить до складу заповідника "Софія Київська". Це об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і перебуває в управлінні Міністерства культури.
У 2016 році Мінкульт, усупереч позиції музейників, погодив передачу в безоплатне користування УПЦ Київського патріархату будівлю Трапезної (Малої Софії) в Національному заповіднику "Софія Київська".
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