Нищук пообіцяв, що в Софійському соборі не буде регулярних богослужінь

"Ми не говоримо сьогодні про Софію як об'єкт постійно діючої церкви"

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що на цей момент собор Святої Софії в Києві не буде постійно діючою церквою.

"Софія Київська - це як другий Єрусалим... Софія не планується для постійного богослужіння. Тепла Софія, там ідуть богослужіння. Ми не говоримо сьогодні про Софію як об'єкт постійно діючої церкви", - сказав журналістам Нищук у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр Нищук також додав, що забирати Києво-Печерську лавру в УПЦ Московського патріархату не будуть.

"Але ми сподіваємося, що головні святині України - лаври, яких є три, а в Херсонесі четверта, що вони будуть молитися за українське воїнство, за український народ, за українську владу і за українську людину", - сказав міністр.

Нагадаємо, на початку грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував віддати собор Святої Софії в Києві для служіння об'єднаній помісній православній церкві.

Музейники виступили проти, оскільки регулярні служби в Софійському соборі становлять загрозу фрескам. Софійський собор входить до складу заповідника "Софія Київська". Це об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і перебуває в управлінні Міністерства культури.

У 2016 році Мінкульт, усупереч позиції музейників, погодив передачу в безоплатне користування УПЦ Київського патріархату будівлю Трапезної (Малої Софії) в Національному заповіднику "Софія Київська".