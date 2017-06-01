Нижня палата конгресу США засудила ООН за антиізраїльську резолюцію
Відзначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти, - повідомляє The Wall Street Journal.
Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.
Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.
Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
Окрім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.
Джон Керрі в середу виступив в Держдепартаменті з промовою про вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями.
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