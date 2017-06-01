Нижня палата конгресу США засудила ООН за антиізраїльську резолюцію

Члени палати представників конгресу США засудили Організацію об'єднаних націй (ООН) за резолюцію щодо поселенської діяльності Ізраїлю.

Відзначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти, - повідомляє The Wall Street Journal.

Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території. Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів. Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

Окрім того, державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі працює над основою для майбутніх переговорів і угоди між Ізраїлем і палестинцями.

Джон Керрі в середу виступив в Держдепартаменті з промовою про вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями.