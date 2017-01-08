Нижня палата парламенту Франції схвалила трудову реформу
У вівторок, 1 серпня, Національні збори у Парижі проголосували за поправки, покликані пом'якшити систему трудового права, передає Німецька хвиля.
Тепер першу велику економічну реформу Макрона має розглянути Сенат. Голосування у верхній палаті французького парламенту заплановане на 3 серпня. Як зазначає dpa, представники обох палат раніше узгодили компромісний варіант законопроекту. За планами уряду, поправки до трудового права мають набути чинності у вересні.
Реформа ринку праці є однією із найважливіших передвиборних обіцянок Макрона. За її допомогою він має намір надати компаніям більше свободи у сфері трудового права. Зокрема, передбачається встановити верхню межу компенсацій за неправомірне звільнення і об'єднати різні організації, що представляють права громадян, які є найнятими працівниками. Критики реформи побоюються, що вона послабить права працюючих громадян.
Вже багато років безробіття у Франції залишається на високому рівні. За даними Євростату, в червні частка безробітних становила 9,6 відсотка, що відповідає 3,48 мільйона людей.
Нагадаємо, що рівень безробіття в країнах Європейського союзу в червні зафіксований на рівні 7,7 %, що є найнижчим показником з 2008 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків