Нижня палата парламенту Франції схвалила трудову реформу

За її допомогою Макрон сподівається знизити безробіття в країні

Депутати нижньої палати французького парламенту підтримали першу велику економічну реформу Еммануеля Макрона, за допомогою якої він сподівається знизити безробіття в країні.

У вівторок, 1 серпня, Національні збори у Парижі проголосували за поправки, покликані пом'якшити систему трудового права, передає Німецька хвиля.

Тепер першу велику економічну реформу Макрона має розглянути Сенат. Голосування у верхній палаті французького парламенту заплановане на 3 серпня. Як зазначає dpa, представники обох палат раніше узгодили компромісний варіант законопроекту. За планами уряду, поправки до трудового права мають набути чинності у вересні.

Реформа ринку праці є однією із найважливіших передвиборних обіцянок Макрона. За її допомогою він має намір надати компаніям більше свободи у сфері трудового права. Зокрема, передбачається встановити верхню межу компенсацій за неправомірне звільнення і об'єднати різні організації, що представляють права громадян, які є найнятими працівниками. Критики реформи побоюються, що вона послабить права працюючих громадян.

Вже багато років безробіття у Франції залишається на високому рівні. За даними Євростату, в червні частка безробітних становила 9,6 відсотка, що відповідає 3,48 мільйона людей.

Нагадаємо, що рівень безробіття в країнах Європейського союзу в червні зафіксований на рівні 7,7 %, що є найнижчим показником з 2008 року.