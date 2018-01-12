Низка авіарейсів компанії МАУ затримуються або скасовані через складні погодні умови

Низка рейсів компанії "Міжнародні авіалінії України" затримуються або скасовані через складні погодні умови.

Список "проблемних" рейсів наведено нижче, повідомляє прес-служба МАУ.

PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня

PS232 Нью-Йорк - Київ планується до вильоту 1 грудня о 3:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом.

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня

PS5216 Хургада - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 2 грудня о 5:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 9:40 за місцевим часом.

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

Скасовано наступні рейси

PS046 Херсон – Київ від 01 грудня

PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня

PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня

PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня

PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня

PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня

PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня

Нагадаємо, у Києві та більшості регіонів України сьогодні йде сніг, що ускладнило ситуацію на дорогах, а також на злітно-посадкових смугах аеропортів.