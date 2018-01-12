Низка авіарейсів компанії МАУ затримуються або скасовані через складні погодні умови
Список "проблемних" рейсів наведено нижче, повідомляє прес-служба МАУ.
PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня
PS232 Нью-Йорк - Київ планується до вильоту 1 грудня о 3:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.
PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня
PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом.
PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня
PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.
PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня
PS5216 Хургада - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.
PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня
PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 2 грудня о 5:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 9:40 за місцевим часом.
PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня
PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.
Скасовано наступні рейси
PS046 Херсон – Київ від 01 грудня
PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня
PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня
PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня
PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня
PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня
PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня
Нагадаємо, у Києві та більшості регіонів України сьогодні йде сніг, що ускладнило ситуацію на дорогах, а також на злітно-посадкових смугах аеропортів.
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