Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Низка авіарейсів компанії МАУ затримуються або скасовані через складні погодні умови

Скасовано низку рейсів за внутрішніми маршрутами
Низка рейсів компанії "Міжнародні авіалінії України" затримуються або скасовані через складні погодні умови.
Низка авіарейсів компанії МАУ затримуються або скасовані через складні погодні умови Фото: ufsa.com

Список "проблемних" рейсів наведено нижче,  повідомляє прес-служба МАУ.

PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня

PS232 Нью-Йорк - Київ планується до вильоту 1 грудня о 3:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня 

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом.

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня 

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня 

PS5216 Хургада - Київ планується до вильоту 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня 

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується до вильоту 2 грудня о 5:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 9:40 за місцевим часом.

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня 

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується до вильоту 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде в Київ 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

Скасовано наступні рейси

PS046 Херсон – Київ від 01 грудня

PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня

PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня

PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня

PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня

PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня

PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня

Нагадаємо, у Києві та більшості регіонів України сьогодні йде сніг, що ускладнило ситуацію на дорогах, а також на злітно-посадкових смугах аеропортів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2018 17:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.