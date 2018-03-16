Низькі темпи інфляції та економічне зростання: НБУ представив стратегію розвитку до 2020 року
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Стратегія передбачає встановлення цілей на середньостроковий період до 2020 року.
"Ми продовжимо працювати на забезпечення цінової та фінансової стабільності, разом із фінансовим сектором сприятимемо економічному зростанню", – зазначив Смолій.
Глава НБУ також зазначив, що шість з семи основних цілей НБУ розраховані на досягнення макроекономічної стабільності, а одна ціль - на створення "сучасного, відкритого та незалежного Нацбанку".
Відповідно до оприлюдненої стратегії, свою діяльність НБУ буде фокусувати зокрема на досягненні низьких темпів інфляції, відновленні кредитування населення та забезпеченні прозорості банківського сектору.
"Ми проаналізували потреби учасників фінансової екосистеми, умови середовища, у якому вони працюють, тенденції, що впливатимуть на екосистему в майбутньому. На базі цього аналізу ми і сформували Стратегію Національного банку - дорожню карту, якою ми будемо керуватися найближчі роки для досягнення визначених семи цілей",- зазначив Яків Смолій.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила звільнення Валерії Гонтарєвої з посади глави Нацбанку та призначила на це місце Якова Смолія.
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