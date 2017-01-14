Обама на рік продовжив санкції проти Росії

Президент США зробив це за сім днів до залишення посади

Президент США Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії, введені в березні 2014 року в зв'язку з її агресією проти України.

Санкції було введено у відповідь на анексію Криму. Але оскільки Росія продовжує проводити дії, що загрожують суверенітету, територіальній цілісності і безпеці України, санкції було вирішено продовжити ще на рік, до 6 березня 2018 року, - повідомляється на сайті Білого дому.

У попередні роки Обама продовжував санкції за кілька днів до закінчення терміну, але тепер вирішив зробити це завчасно.

Перші американські санкції стосовно Росії було введено в березні 2014 року проти окремих російських чиновників, причетних до незаконної анексії Криму. Тим людям, що потрапили до списку, було заборонено в'їзд в США, а їхні активи в країні заморожено. Згодом США неодноразово розширювали список санкцій і включили в нього не тільки окремих людей, а й цілі галузі російської економіки.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що волів би протягом "певного періоду часу" не скасовувати санкції введені проти РФ.