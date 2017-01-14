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Обама на рік продовжив санкції проти Росії

Президент США зробив це за сім днів до залишення посади
Президент США Барак Обама продовжив на рік санкції проти Росії, введені в березні 2014 року в зв'язку з її агресією проти України.
Обама на рік продовжив санкції проти Росії Фото: pravda.com.ua

Санкції було введено у відповідь на анексію Криму. Але оскільки Росія продовжує проводити дії, що загрожують суверенітету, територіальній цілісності і безпеці України, санкції було вирішено продовжити ще на рік, до 6 березня 2018 року, - повідомляється на сайті Білого дому.

У попередні роки Обама продовжував санкції за кілька днів до закінчення терміну, але тепер вирішив зробити це завчасно.

Перші американські санкції стосовно Росії було введено в березні 2014 року проти окремих російських чиновників, причетних до незаконної анексії Криму. Тим людям, що потрапили до списку, було заборонено в'їзд в США, а їхні активи в країні заморожено. Згодом США неодноразово розширювали список санкцій і включили в нього не тільки окремих людей, а й цілі галузі російської економіки.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що волів би протягом "певного періоду часу" не скасовувати санкції введені проти РФ.

Раніше, Лідер "Народного фронту"Арсеній Яценюк заявив, що ініціатива сенаторів США про всеосяжні та галузеві санкції проти Кремля – новий рівень санкційної політики.
 
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