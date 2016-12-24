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Обама підписав військовий бюджет США: Україні виділили $350 млн допомоги

На стримування Росії піде 3,4 млрд доларів
Президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн дол.
Обама підписав військовий бюджет США: Україні виділили $350 млн допомоги Президент США Барак Обама. Прес-служба Білого Дому. Фото: Піт Соуза

Документом передбачено виділити кошти для надання військової допомоги Україні, зокрема і летальних оборонних видів озброєнь. Порівняно з аналогічним документом на 2016 рік, перелік видів допомоги розширений включенням засобів та технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги в підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування ЗСУ, повідомляє посольство України в США.

У військовому бюджеті США на 2016 рік передбачалося надання військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів.

В цілому витрати військового бюджету США встановлені на рівні 611 млрд доларів. З них 3,4 млрд доларів буде спрямовано на стримування Росії.

Документ також законодавчо обмежує співпрацю США з Росією в оборонній сфері. Скасування цих обмежень пов'язується з припиненням окупації Росією української території і з виконанням мінських угод.

Крім того, закон передбачає створення спеціального центру з виявлення та боротьби із зовнішньою пропагандою і дезінформацією - як з боку іноземних урядів, так і з боку недержавних структур.

Раніше президент США Барак Обама і лідери провідних країн ЄС на зустрічі в Берліні домовилися про необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.

До слова, напередодні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив, зокрема, відносини з Росією. Порошенко та Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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