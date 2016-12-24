Обама підписав військовий бюджет США: Україні виділили $350 млн допомоги
Документом передбачено виділити кошти для надання військової допомоги Україні, зокрема і летальних оборонних видів озброєнь. Порівняно з аналогічним документом на 2016 рік, перелік видів допомоги розширений включенням засобів та технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги в підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування ЗСУ, повідомляє посольство України в США.
У військовому бюджеті США на 2016 рік передбачалося надання військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів.
В цілому витрати військового бюджету США встановлені на рівні 611 млрд доларів. З них 3,4 млрд доларів буде спрямовано на стримування Росії.
Документ також законодавчо обмежує співпрацю США з Росією в оборонній сфері. Скасування цих обмежень пов'язується з припиненням окупації Росією української території і з виконанням мінських угод.
Крім того, закон передбачає створення спеціального центру з виявлення та боротьби із зовнішньою пропагандою і дезінформацією - як з боку іноземних урядів, так і з боку недержавних структур.
Раніше президент США Барак Обама і лідери провідних країн ЄС на зустрічі в Берліні домовилися про необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.
До слова, напередодні президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив, зокрема, відносини з Росією. Порошенко та Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
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