Обама повертається у політику, - ЗМІ
За даними агентства AFP, 56-річний Обама планує взяти участь в акціях в Нью-Джерсі і Вірджинії, щоб підтримати кандидатів від Демократичної партії на пост губернатора.
Як зазначається, губернаторські вибори в цих штатах заплановано на 7 листопада.
Поки невідомо, що саме буде говорити Обама. Екс-президент США не був активним на політичній арені після припинення своїх повноважень 20 січня. Він не робив публічних заяв і не давав інтерв'ю. Після відпустки Обама почав писати мемуари.
Як припускає агентство, колишній американський лідер може використовувати мітинги в цих штатах, щоб розкритикувати свого наступника Дональда Трампа.
У Нью-Джерсі пост губернатора найімовірніше отримає демократ Філіп Мерфі. Його опонент - союзник Трампа - Кріс Крісті втратив підтримку, відзначають політологи.
Нагадаємо, що Барак Обама був президентом США з 2009-го по 2017 рік.
11 січна екс-президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
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