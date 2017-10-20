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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Обама повертається у політику, - ЗМІ

Екс-президент планує взяти участь в акціях у Нью-Джерсі і Вірджинії
Колишній президент США Барак Обама повертається на політичну арену. Вперше за кілька місяців він вступить у публічну конфронтацію з чинним главою Білого дому Дональдом Трампом.
Обама повертається у політику, - ЗМІ Барак Обама. Фото: whitehouse.gov

За даними агентства AFP, 56-річний Обама планує взяти участь в акціях в Нью-Джерсі і Вірджинії, щоб підтримати кандидатів від Демократичної партії на пост губернатора.

Як зазначається, губернаторські вибори в цих штатах заплановано на 7 листопада.

Поки невідомо, що саме буде говорити Обама. Екс-президент США не був активним на політичній арені після припинення своїх повноважень 20 січня. Він не робив публічних заяв і не давав інтерв'ю. Після відпустки Обама почав писати мемуари.

Як припускає агентство, колишній американський лідер може використовувати мітинги в цих штатах, щоб розкритикувати свого наступника Дональда Трампа.

У Нью-Джерсі пост губернатора найімовірніше отримає демократ Філіп Мерфі. Його опонент - союзник Трампа - Кріс Крісті втратив підтримку, відзначають політологи.

Нагадаємо, що Барак Обама був президентом США з 2009-го по 2017 рік.

11 січна екс-президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

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20 10 2017 06:24
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