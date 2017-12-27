Обама про загрозу соцмереж: люди живуть у геть різних реальностях

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама вважає, що соціальні мережі "роз'їдають суспільний дискурс".

Про це він сказав у першому після завершення своєї каденції у Білому дому інтерв'ю британському принцеві Гаррі, оприлюдненому в середу, 27 грудня, на BBC Radio 4, пише DW. Представник королівської сім'ї виступив гостьовим ведучим програми Today. Розмову записали у вересні в Торонто.

"Одна із загроз інтернету полягає в тому, що люди живуть у геть різних реальностях", - сказав Обама і пояснив, що через соцмережі користувачі заплутуються в інформаційні кокони, в яких знайомляться лише з новинами та поглядами, що відповідають їхній точці зору. Проте все не так просто, як може здаватися онлайн, наголосив екс-президент.

Він закликав до пошуку можливостей використання технологій, щоб гарантувати плюралізм та різноманіття, проте не призводити до соціальної фрагментації. В інтерв'ю Обама не згадував ім'я свого наступника Дональда Трампа, проте зазначив, що після відходу від влади відчуває "спокій". "Тепер я прокидаюся пізніше - і просто в захваті від того, що знову можу контролювати свій день", - каже він. Обама також зазначив, що загалом задоволений результатами восьми років свого президентства.

Нагадаємо, колишній віце-президент Facebook Чаматі Паліхапітія впевнений, що соцмережі роз'єднують людей і застеріг, що в соцмережах присутні тільки "дезінформація та брехня".