Обама придбав у Вашингтоні дім за $8,1 млн
Будинок сім'я орендувала після того, як Обама в січні покинув президентський пост, повідомляє The Washington Post.
Площа будинку - близько 760 квадратних метрів. У ньому вісім спалень і 10 туалетів. Цегляна будівля була побудована в 1921 році. Раніше в ньому жили прес-секретар Білла Клінтона Джо Локхарт із дружиною.
Операція була закрита в середу, 31 травня.
The Washington Post нагадує, що Барак і Мішель Обама раніше повідомляли про плани залишитися у Вашингтоні, поки їхня молодша донька Саша не закінчить школу.
Представник екс-президента Кевін Льюїс заявив: "З огляду на те, що (колишній) президент і пані Обама залишаться у Вашингтоні ще як мінімум 2,5 року, мала сенс купівля будинку замість оренди".
Барак Обама був президентом США з 2009-го по 2017 рік.
Нагадаємо, що 11 січна екс-президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
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