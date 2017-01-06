Обама придбав у Вашингтоні дім за $8,1 млн

Сім'я колишнього президента США Барака Обами купила будинок у престижному районі Вашингтона за $8,1 млн.

Будинок сім'я орендувала після того, як Обама в січні покинув президентський пост, повідомляє The Washington Post.

Площа будинку - близько 760 квадратних метрів. У ньому вісім спалень і 10 туалетів. Цегляна будівля була побудована в 1921 році. Раніше в ньому жили прес-секретар Білла Клінтона Джо Локхарт із дружиною.

Операція була закрита в середу, 31 травня.

The Washington Post нагадує, що Барак і Мішель Обама раніше повідомляли про плани залишитися у Вашингтоні, поки їхня молодша донька Саша не закінчить школу.

Представник екс-президента Кевін Льюїс заявив: "З огляду на те, що (колишній) президент і пані Обама залишаться у Вашингтоні ще як мінімум 2,5 року, мала сенс купівля будинку замість оренди".

Барак Обама був президентом США з 2009-го по 2017 рік.

Нагадаємо, що 11 січна екс-президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.