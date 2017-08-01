Обама Трампу: Путін не в нашій команді

Обама визнав, що недооцінив ступінь впливу, який в інформаційну епоху можуть мати дезінформація та кібератаки

Президент США Барак Обама не погодився з думкою про те, що він недооцінював президента Росії Володимира Путіна.

"Я не думаю, що я недооцінював його (Путіна, - ред.). Однак я думаю, що я недооцінив ступінь впливу, який в інформаційну епоху можуть мати дезінформація, кібератаки, вплив на наше відкрите суспільство, на наші відкриті системи, втручаючись у наші демократичні практики, як я вважаю, все швидше", - розповів Обама в інтерв'ю АВС.

Він знову заявив про те, що Росія цілеспрямовано здійснювала хакерські атаки з метою вплинути на вибори в США, а також, на його переконання, може в майбутньому здійснювати аналогічні дії в країнах Західної Європи, де очікуються вибори.

Водночас Обама висловив стурбованість, що "республіканці демонструють більше довіри до Путіна, ніж до своїх співгромадян, тому що їхні співгромадяни - демократи. Так не повинно бути".

"Ми повинні нагадувати собі, що ми (з Дональдом Трампом, - ред.) в одній команді. Володимир Путін не в нашій команді. Якщо ми дійдемо до точки, коли в цій країні люди будуть відчувати велику симпатію до лідера, який є ворогом США і вважає наш спосіб життя загрозою своїй безпеці, то в нас будуть більші проблеми, ніж кібератаки", - впевнений президент США.

Обама порадив своєму наступникові на президентському посту Трампу "розвивати міцні відносини з розвідувальним співтовариством".

"Ми повинні витрачати більше часу, енергії та ресурсів на кібербезпеку", - сказав американський президент.

За його словами, варто подумати про те, як американці підходять до виборів і демократії. "Ми повинні розуміти, коли виникає пропаганда", - підсумував Обама.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп має намір запровадити програму з оборони від кібератак.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".