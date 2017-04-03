Обама відкидає звинувачення Трампа в прослуховуванні Trump Tower

Для проведення таких дій слідчі мали б отримати дозвіл суду, однак цього не було

Звинувачення Дональда Трампа на адресу екс-президента США Барака Обами, що той наказав прослуховувати телефони в Trump Tower в період виборів, є неправдою, оскільки такі дії виходять за рамки повноважень президента.

На цьому наголосив у суботу в офіційній заяві речник Барака Обами Кевін Льюїс, повідомляє Укрінформ.

"Кардинальне правило адміністрації Обами полягало в тому, що жоден чиновник Білого дому ніколи не заважав будь-якому незалежному розслідуванню під керівництвом Міністерства юстиції. В межах цієї практики ані Президент Обама, ані будь-який чиновник Білого дому ніколи не віддавав наказів проводити спостереження за будь-яким громадянином США. Інші твердження просто неправдиві", – цитує офіційного представника Обами The Washington Post.

Схожу думку також висловив у суботу на сторінці в Twitter заступник радника з питань національної безпеки офісу Обами Бен Родс.

"Жоден президент не може замовити прослуховування телефонних розмов. Ці обмеження були введені для захисту громадян від таких людей, як ви", – апелював Родс повідомленням нинішнього глави Білого дому.

Тим часом, центральний телеканал CNN наводить оцінку високопоставленого чиновника Міністерства юстиції при адміністрації Обами, який мав безпосередній стосунок до проведення розслідувань. Він також спростував проведення будь-яких розслідувань відносно Трампа та прослуховування його телефонів.

"Цього не було. Це брехня, неправда", – наголосив представник колишньої адміністрації.

Він чітко підкреслив, що Обама не міг віддати розпорядження на такі дії. Чиновник зауважив, що для проведення таких дій слідчі мали отримати дозвіл суду, однак цього не було.

Нагадаємо, в суботу, 4 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.