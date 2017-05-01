Обама виголосив останню промову перед збройними силами США, - ВІДЕО
У своїй промові Обама сказав, що для нього не було "більшої привілеї і більшої честі, ніж служити головнокомандувачем найбільшою армією у світі", - повідомляє DailyMail.
"Розмірковуючи про проблеми, з якими ми разом стикалися, і про ті, що ще попереду, я вважаю, що одне з найбільших завдань, які стоять перед нашими збройними силами, - це зберегти високу довіру, яку американський народ справедливо висловив вам", - сказав Обама, звертаючись до військових.
"Ми ніколи не повинні вагатися діяти, коли це необхідно для захисту нашої країни, але ми також не повинні ніколи кидатися у війну, тому що це має бути останнім, а не першим запобіжним заходом", - додав він.
Обама також закликав до гладкої передачі контролю над збройними силами США майбутньому головнокомандувачу Дональдові Трампу.
Що цікаво, під час промови Обами знепритомнів член почесної варти.
Також на заході були присутні міністр оборони США Ештон Картер, віце-президент Джо Байден і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд.
Під час церемонії Обама провів огляд військ почесної варти, вишикуваної на його честь.
Фото: EPA/UPG
Після представлення прапорів родів військ і виконання національного гімну Данфорд вручив Обамі медаль армії США "За видатні заслуги". При цьому Данфорд високо оцінив дії президента як верховного головнокомандувача.
Нагадаємо, що президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
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