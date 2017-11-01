Обама виступив з прощальною промовою в Чикаго

Президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

Щоб виголосити промову, Обама повернувся в своє рідне місто Чикаго. Президент висловив вдячність американському народові, соратникам і своєї сім'ї.

У своїй промові він відзначив ядерну угоду з Іраном і успіхи в боротьбі з тероризмом, повідомляє "Українська правда".

"ІДІЛ буде знищено і ніхто, хто загрожує Америці ніколи не буде в безпеці", - заявив він.

"Для мене величезна честь бути вашим головнокомандуючим", - додав Обама.

Він також висловив упевненість, що такі суперники як Росія і Китай не зможуть нічого протиставити на світовій арені, якщо США не будуть відступати.

"Наші суперники - Росія і Китай, не можуть впоратися з Америкою за впливом у світі, але ми не можемо відступити і не можемо дозволити будь-яким великим країнам залякувати маленьких сусідів", - сказав він.

Нагадаємо, 20 січня в Білому домі Барака Обаму змінить республіканець Дональд Трамп.

Раніше, 6 січня Президент США Барак Обама на базі у Форт-Майєрі, штат Вірджинія, попрощався зі збройними силами як Верховний головнокомандувач.