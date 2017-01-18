Обама зняв 35-річний термін ув'язнення з інформатора WikiLeaks
"Челсі Елізабет Меннінг. Пом'якшення покарання: тюремний термін закінчиться 17 травня 2017 року", - йдеться в постанові Білого дому, повідомляє ABC News в Twitter.
29-річного трансгендера Челсі Мэнниг повинні були звільнити у 2045 році.
Напередодні Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що готовий на екстрадицію в США, якщо влада США погодяться на помилування інформатора Мэнинга.
Нагадаємо, рядовий армії США Бредлі Мэнинг був заарештований у травні 2010 року. В ході слідства він визнав, що передав сайту WikiLeaks для публікації відео ударів з повітря, в результаті яких загинули мирні жителі, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених у в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш Держдепартаменту США. У 2013 році Бредлі Мэнинг був засуджений до 35 років позбавлення волі.
Раніше в організації WikiLeaks прокоментували доповідь США про втручання Росії у виборчий процес. Розвідувальні служби США заявили, що їм вдалося отримати "неспростовні докази" того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому. Вони також заявили, що нібито знайшли посередників між Росією і сайтом WikiLeaks, які передали документи Демократичної партії США для публікації.
Відзначимо, що російська влада продовжила екс-співробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену вид на проживання в РФ ще на два роки.
Нагадаємо, що у 2013 році Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу, що спричинило низку міжнародних скандалів.
З 2013 року він перебуває в Росії, де отримав політичний притулок. В США йому загрожує 30 років ув'язнення за шпигунство.
Невдовзі вийде фільм Олівера Стоуна, який розповість історію Сноудена.
Директор АНБ Кіт Александр заявив, що Сноуден передав журналістам до 200 тис секретних документів.
Видання Guardian і The Washington Post стали лауреатами престижної американської Пулітцерівської премії у категорії "служіння суспільству" за публікацію викривальних матеріалів екс-працівника американських спецслужб Едварда Сноудена.
13 вересня Сноуден попросив американського президента Барака Обаму про помилування.
14 вересня правозахисні організації Amnesty і Human Rights Watch звернулися до Обами з проханням про помилування агента Сноудена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: