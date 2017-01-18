Обама зняв 35-річний термін ув'язнення з інформатора WikiLeaks

Президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг (раніше - Бредлі Меннінг), яка відбуває 35-річний термін за публікацію секретних документів Пентагону.

"Челсі Елізабет Меннінг. Пом'якшення покарання: тюремний термін закінчиться 17 травня 2017 року", - йдеться в постанові Білого дому, повідомляє ABC News в Twitter.

29-річного трансгендера Челсі Мэнниг повинні були звільнити у 2045 році.

Напередодні Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що готовий на екстрадицію в США, якщо влада США погодяться на помилування інформатора Мэнинга.

Нагадаємо, рядовий армії США Бредлі Мэнинг був заарештований у травні 2010 року. В ході слідства він визнав, що передав сайту WikiLeaks для публікації відео ударів з повітря, в результаті яких загинули мирні жителі, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених у в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш Держдепартаменту США. У 2013 році Бредлі Мэнинг був засуджений до 35 років позбавлення волі.

Раніше в організації WikiLeaks прокоментували доповідь США про втручання Росії у виборчий процес. Розвідувальні служби США заявили, що їм вдалося отримати "неспростовні докази" того, що Росія причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому. Вони також заявили, що нібито знайшли посередників між Росією і сайтом WikiLeaks, які передали документи Демократичної партії США для публікації.