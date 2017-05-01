Обамі вручили медаль за видатні заслуги у військовому будівництві
У своєму виступі Обама сказав, що для нього не було "привілеї більшої і більшої честі, ніж служити в якості головнокомандуючого найбільших військових у світі", - повідомляє Радіо Свобода.
На заході були присутні – генерал Джозеф Данфорд, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, міністр оборони Еш Картер і віце-президент Джо Байден.
Обама провів огляд військ почесної варти, вибудуваного в його честь.
Після подання прапорів родів військ і виконання національного гімну, який іде президенту була вручена медаль за видатні заслуги у військовому будівництві.
Презентацію провів генерал Д. Данфорд, який високо оцінив дії президента як Верховного головнокомандувача.
Нагадаємо, що президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
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