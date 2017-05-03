Обгорілі гірники розповіли про вибух у шахті "Степова", – ФОТО, ВІДЕО
20 шахтарів перебувають в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні Львова, повідомляє Gazeta.ua.
Як запевнив головний лікар Василь Савчин, жоден з постраждалих шахтарів не має таких опіків, які могли б становити загрозу їхньому життю.
За словами лікарів, лікування для потерпілих шахтарів є абсолютно безкоштовним. Чоловіки мають обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої.
"Маємо обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої. Але добре, що вижили. Ми були в лаві, вибух стався миттєво. Каски, ліхтарі повідлітали. Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий. Навколо вогонь, пилюка, дихати взагалі нема чим. Хто головою сильніше вдарився, у кого організм не витримав тиску ударної хвилі, той не вижив. Витягли нас десь за 15 хвилин", – розповів один з постраждалих, слюсар Олег Семенчук.
Шахтарі у той зловіщий день працювали у першу зміну – виконували ремонтні роботи.
"На шахту все одно будемо вертатися. Бо де ще роботу знайдемо. Надіємося, що обладнання поміняють, будуть провітрювання робити за всіма встановленими нормами, запрлату вчасно платитимуть", – сказав слюсар Василь Слука.
Родичі приїжджають до хворих безкоштовними автобусами, які організувало для них керівництво облдержадміністрації.
"Мого Сергія і двох його співробітників відкинуло на 10 метрів по проходу. Він вижив, а ті мертві біля нього попадали. Опіків має площею 35%, на одне вухо не чує. Мало в нього бути весілля 29 липня, вже ресторан замовлений, розписку призначили. Тепер не знаємо, що робити, бо змінився так, що ледь впізнали", – розповіла мати постраждалого Валентина Бутрей.
У стаціонарі потерпілі пробудуть 21 день.
Нагадаємо, з понеділка, 6 березня 2017 року, почне свою роботу Урядова комісія з розслідування причин обвалу шахти "Степова" у Львівській області.
2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.
Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа.
За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.
Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.
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