Обгорілі гірники розповіли про вибух у шахті "Степова", – ФОТО, ВІДЕО

Гірники, які вижили після вибуху метану на шахті "Степова" у селі Глухів, що на Львівщині, розповідями деталі інциденту.

20 шахтарів перебувають в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні Львова, повідомляє Gazeta.ua.

Як запевнив головний лікар Василь Савчин, жоден з постраждалих шахтарів не має таких опіків, які могли б становити загрозу їхньому життю.

За словами лікарів, лікування для потерпілих шахтарів є абсолютно безкоштовним. Чоловіки мають обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої.

"Маємо обпечені та розширені легені, шкірні опіки, контузії, забої. Але добре, що вижили. Ми були в лаві, вибух стався миттєво. Каски, ліхтарі повідлітали. Лежимо в темряві, хто живий, хто мертвий. Навколо вогонь, пилюка, дихати взагалі нема чим. Хто головою сильніше вдарився, у кого організм не витримав тиску ударної хвилі, той не вижив. Витягли нас десь за 15 хвилин", – розповів один з постраждалих, слюсар Олег Семенчук.

Шахтарі у той зловіщий день працювали у першу зміну – виконували ремонтні роботи.

"На шахту все одно будемо вертатися. Бо де ще роботу знайдемо. Надіємося, що обладнання поміняють, будуть провітрювання робити за всіма встановленими нормами, запрлату вчасно платитимуть", – сказав слюсар Василь Слука.

Родичі приїжджають до хворих безкоштовними автобусами, які організувало для них керівництво облдержадміністрації.

"Мого Сергія і двох його співробітників відкинуло на 10 метрів по проходу. Він вижив, а ті мертві біля нього попадали. Опіків має площею 35%, на одне вухо не чує. Мало в нього бути весілля 29 липня, вже ресторан замовлений, розписку призначили. Тепер не знаємо, що робити, бо змінився так, що ледь впізнали", – розповіла мати постраждалого Валентина Бутрей.

У стаціонарі потерпілі пробудуть 21 день.

Нагадаємо, з понеділка, 6 березня 2017 року, почне свою роботу Урядова комісія з розслідування причин обвалу шахти "Степова" у Львівській області.

2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.