Об'єднана церква називатиметься "Православна церква в Україні"
"Не Українська православна церква, тому що церква є єдиною... Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі. Нова церква називатиметься по-іншому - Православна церква в Україні", - розповів архієрей Вселенського патріархату архієпископ Іов (Геча) в інтерв'ю BBC.
"По-грецьки назви церков так і звучать: Православна церква у Греції, у Сербії, у Болгарії. Слов'янські назви - Болгарська, Сербська або Російська православна церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - пояснив він.
Також, рішенням від 11 жовтня Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.
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