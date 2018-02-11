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Об'єднана церква називатиметься "Православна церква в Україні"

"Слов'янські назви вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм"
Церква, яку буде створено в Україні під час Об'єднавчого собору, називатиметься "Православна церква в Україні", а не "Українська православна церква".
Об Фото: radiosvoboda.org

"Не Українська православна церква, тому що церква є єдиною... Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі. Нова церква називатиметься по-іншому - Православна церква в Україні", -  розповів архієрей Вселенського патріархату архієпископ Іов (Геча) в інтерв'ю BBC.

"По-грецьки назви церков так і звучать: Православна церква у Греції, у Сербії, у Болгарії. Слов'янські назви - Болгарська, Сербська або Російська православна церква - вживаються неправильно і вказують на етнофілетизм, тобто релігійний націоналізм", - пояснив він.

Також, рішенням від 11 жовтня Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

 
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02 11 2018 15:11
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