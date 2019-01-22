Об'єднання "Свобода" висунуло Руслана Кошулинського кандидатом у президенти

Його підтримали інші націоналістичні партії, крім "Нацкорпусу"

Делегати з’їзду Всеукраїнського об'єднання "Свобода" висунули кандидатом у президенти заступника голови партії, депутата Львівської облради Руслана Кошулинського. Рішення ухвалили під час з’їзду партії 22 січня.

Серед планів Кошулинського провести судову реформу, ухвалити закон про місцевий референдум. Також кандидат заявив про намір позбавляти депутатів мандату за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин. Він також пообіцяв повернути капітал з офшорів та приватизовані стратегічні підприємства, створити контрактну армію, затвердити державну програму забезпечення військовослужбовців житлом.

Крім того, Кошулинський зазначив, що планує скасувати пенсійну реформу. У міжнародному векторі він пообіцяв розірвати всі дипломатичні стосунки з РФ, підписати двосторонні договори зі США та Великою Британією.

У його програмі також є пункт щодо української мови. Зокрема, Кошулинський хоче зобов’язати держслужбовців говорити українською мовою та складати іспит на знання мови.

Руслан Кошулинський - був народний депутат України VII скликання, колишній заступник голови Верховної Ради України, заступник голови партії, голова Секретаріату Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Станом на 21 січня Центрвиборчком зареєстрував вже 12 кандидатів на посаду глави держави: екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, міськголову Львова Андрія Садового, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, депутата Євгенія Мураєва, лідера "Соціал-демократичної партії" Сергія Капліна, екс-міністра екології Ігоря Шевченка, безпартійного самовисуванця Віталія Скоцика, депутата, члена партії УКРОП Віталя Купрія, депутатку Ольгу Богомолець, засновника партії "5.10", бізнесмена Геннадія Балашова та власне Романа Насірова та Олександра Шевченка.