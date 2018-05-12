Об’єднавчий собор, де проголосять створення помісної церкви, відбудеться 15 грудня, - Порошенко На Об'єднавчому соборі також оберуть предстоятеля

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної помісної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року у Софії Київській.

Фото: president.gov.ua

"Вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події", — повідомив президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе. Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою. Нагадаємо, стаття 35 Конституції України визначає, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодну, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні, згідно з Конституцією, відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

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