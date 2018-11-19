Об’єднавчий собор відбудеться у грудні, - ОНОВЛЕНО

Всеукраїнський об’єднавчий собор, на якому мають обрати голову єдиної помісної української церкви, відбудеться у грудні.

Синод Вселенського патріархату планує зібратися 27-29 листопада. На ньому планують оголосити та підтвердити дату проведення Всеукраїнського об’єднавчого собору. Він буде "у межах грудня", повідомив секретаріат Святого Синоду у Константинополі.

Крім того, Константинополь знову підтвердив своє рішення про надання Україні томосу про автокефалію.

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Об’єднавчий архієрейський собор в Україні, на якому мають обрати голову єдиної помісної української православної церкви, попередньо запланований на початок грудня, заявив спікер парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради, інформує Hromadkse.

27-29 листопада у Стамбулі Синод Вселенського патріархату затвердить текст томосу для єдиної православної церкви в Україні. Зазначимо, що також на цьому Синоді мають остаточно ухвалити дату Об’єднавчого собору, який збереться у Києві, повідомив він.

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.