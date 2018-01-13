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Обкладинка нового випуску The New Yorker присвячена заяві Трампа про мігрантів

На обкладинці видно лише чорну яму, у якій голова людини з зачіскою, схожою на Трампа
Журнал The New Yorker присвятив обкладинку свого нового випуску словам президента США Дональда Трампа, який назвав країни, звідки прибувають мігранти в США "брудними дірами".
Обкладинка нового випуску The New Yorker присвячена заяві Трампа про мігрантів Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

На обкладинці видно лише чорну яму, у якій голова людини з зачіскою, схожою на Трампа.

Автором малюнка під назвою "В дірі" став художник Ентоні Руссо. Тираж повинен надійти у продаж 22 січня.

 

 

 

Зазначимо також, що видання Der Shpigel також присвятило обкладинку дискримінаційній заяві Трампа.

 

 

 

Зазначимо, Африканський союз відверто стривожений заявою Трампа

"З огляду на історичні реалії того, скільки африканців прибуло до Сполучених Штатів у якості рабів, ця заява йде всупереч всім загальноприйнятим моделям поведінки і звичаїв", - заявила представник Африканського союзу Ебба Калондо.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн.

"Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.

Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.

В свою чергу, Трамп заперечив використання грубих слів стосовно деяких країн, з яких до Сполучених Штатів прибувають мігранти. Однак, президент додав, що його слова на зустрічі щодо міграційного законодавства дійсно були досить "жорсткими".

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