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Обленерго відновило електропостачання у 366 населених пунктах, – ДСНС

Залишилося відновити електропостачання у 379 населених пунктах шести областей
Аварійно-відновлювальні бригади обленерго відновили електропостачання у 366 населених пунктах, що були знеструмленні 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов та через спрацювання системи захисту ліній електропередач.
Обленерго відновило електропостачання у 366 населених пунктах, – ДСНС Фото: galychyna.info

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 20:00 2 липня аварійно-відновлювальними бригадами обленерго було відновлено електропостачання у 366 населених пунктах, що були знеструмленні 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) та через спрацювання системи захисту ліній електропередач. Залишилося відновити електропостачання у 379 населених пунктах 6 областей, а саме: Сумській – 167 н.п., Черкаській – 99 н.п., Чернігівській – 36 н.п., Полтавській – 36 н.п, Київській – 28 н.п. та Кіровоградській – 16 н.п", – йдеться в повідомленні.

Комунальні служби та підрозділи ДСНС провели роботи з розпилу та прибиранню дерев.

Районні та міські адміністрації вирішують питання щодо відновлення покрівель пошкоджених будинків приватного сектору та соціально-побутової сфери.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 210 чоловік особового складута 45 одиниць техніки.

Нагадаємо, з 29 на 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у десяти областях.

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02 07 2017 20:55
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