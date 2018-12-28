Обмеження на в'їзд росіян залишаються, - прикордонники Він пояснив, що прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ

Державна прикордонна служба спростовує поширену інформацію про скасування заборони на в'їзд у країну чоловікам з Російської Федерації у віці 16 до 60 років.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це заявив 28 грудня помічник голови ДПСУ Олег Слободян, повідомляє "Українська правда". Він наголосив, що Державна прикордонна служба продовжує здійснювати посилений контроль за в’їздом іноземних громадян, зокрема, росіян, після завершення строку дії воєнного стану. "Ми продовжуємо здійснювати заходи посилений контроль за в’їздом іноземців в Україну. Такого (фрази про скасування заборони в’їзду для росіян) я нікому не говорив. В полі зору нашої уваги в першу чергу залишаються громадяни РФ", – сказав Слободян. Він пояснив, що прикордонному контролю другої лінії також піддаються і жінки, оскільки і вони можуть працювати за завданнями спецслужб РФ. Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану, який завершися 26 грудня, вирішила не пропускати на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

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