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Обмеження пенсійних програм в Україні не буде, - Розенко

"Обмеження пенсійних програм – це шлях в нікуди"
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запевняє, що уряд не піде на обмеження пенсійних програм і виплат.
Обмеження пенсійних програм в Україні не буде, - Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Розенко назвав своє бачення розв'язання проблем у зазначеній сфері.

"Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо робити пенсійну реформу, то пенсійна реформа – це в першу чергу збільшення доходів Пенсійного фонду... і зменшувати витрати вже нікуди, обмежувати пенсійні програми, пенсії простим людям – це шлях в нікуди, це нинішній уряд і влада не дійде до цього, - ред.). Можна говорити про нові моделі та формули у солідарній системі, але шлях виходу з кризи – це легально працююча економіка, легалізація заробітних плат, всі повинні розуміти, що це ми платимо, працююче покоління, пенсії своїм батькам", - зазначив віце-прем'єр в ефірі "112 Україна".

4 листопада Розенко заявив, що пенсійний вік в Україні не піднімуть ще найближчі 10 років.

Нагадаємо, збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн не призведе до зростання мінімальних пенсій.

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24 12 2016 20:29
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