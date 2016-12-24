Обмеження пенсійних програм в Україні не буде, - Розенко
Розенко назвав своє бачення розв'язання проблем у зазначеній сфері.
"Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо робити пенсійну реформу, то пенсійна реформа – це в першу чергу збільшення доходів Пенсійного фонду... і зменшувати витрати вже нікуди, обмежувати пенсійні програми, пенсії простим людям – це шлях в нікуди, це нинішній уряд і влада не дійде до цього, - ред.). Можна говорити про нові моделі та формули у солідарній системі, але шлях виходу з кризи – це легально працююча економіка, легалізація заробітних плат, всі повинні розуміти, що це ми платимо, працююче покоління, пенсії своїм батькам", - зазначив віце-прем'єр в ефірі "112 Україна".
4 листопада Розенко заявив, що пенсійний вік в Україні не піднімуть ще найближчі 10 років.
Нагадаємо, збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн не призведе до зростання мінімальних пенсій.
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