Обміняти валюту можна буде не у всіх відділеннях "Укрпошти", - голова компанії
"Потрібно дивитися на економіку. Чи багато пунктів обміну у містах? Дуже багато. У селі? Ні. Але що таке пункт обміну? Це постійний залишок різних валют - євро, долари. Це "заморожені" валютні кошти. Для цього потрібні камери, сейфи, персонал, який буде за цим слідкувати", - повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю "РБК-Україна".
Забезпечення обміну валют у всіх відділеннях "Укрпошти" буде "економічно невигідним", зазначив він.
Водночас, у компанії дозволятимуть проводити обмін валют у тих відділеннях, у яких буде найбільший попит на такі операції.
Також, в рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.
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