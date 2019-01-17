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Обміняти валюту можна буде не у всіх відділеннях "Укрпошти", - голова компанії

З 7 лютого в Україні діятиме новий режим валютного регулювання, передбачений ухваленим законом про валюту
В "Укрпошті" повідомили, що дозвіл Нацбанку на проведення обміну валюти у поштових відділеннях, який набуде чинності 7 лютого, не означає, що обміняти валюту можна буде у всіх відділеннях "Укрпошти".
Обміняти валюту можна буде не у всіх відділеннях "Укрпошти", - голова компанії Фото: з відкритих джерел

"Потрібно дивитися на економіку. Чи багато пунктів обміну у містах? Дуже багато. У селі? Ні. Але що таке пункт обміну? Це постійний залишок різних валют - євро, долари. Це "заморожені" валютні кошти. Для цього потрібні камери, сейфи, персонал, який буде за цим слідкувати", - повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Забезпечення обміну валют у всіх відділеннях "Укрпошти" буде "економічно невигідним", зазначив він.

Водночас, у компанії дозволятимуть проводити обмін валют у тих відділеннях, у яких буде найбільший попит на такі операції.

Також, в рамках валютної лібералізації українцям дозволять купувати та продавати валюту через інтернет-банкінг з 7 лютого 2019 року.

 
 
 
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17 01 2019 14:39
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