Оболонський райсуд викликає Януковича Оприлюднений офіційний документ

Оболонський райсуд Києва викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання 4 травня 2017 року як обвинуваченого у справі про державну зраду.

Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

Відповідну повістку про виклик до суду опубліковано на порталі "Судова влада України", пишуть Українські новини. "Оболонський райсуд Києва викликає Вас як обвинуваченого на 10:00 4 травня 2017 року справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч . 2 ст. 437 КК України ", - йдеться в документі. Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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