ПОЛІТИКА НОВИНИОболонський райсуд Києва викликає колишнього президента України Віктора Януковича на засідання 4 травня 2017 року як обвинуваченого у справі про державну зраду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оболонський райсуд викликає Януковича
Оприлюднений офіційний документ
Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org
Відповідну повістку про виклик до суду опубліковано на порталі "Судова влада України", пишуть Українські новини.
"Оболонський райсуд Києва викликає Вас як обвинуваченого на 10:00 4 травня 2017 року справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч . 2 ст. 437 КК України ", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
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19 04 2017 23:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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