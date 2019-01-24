Суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді

Оболонський районний суд Києва у середу, 24 січня, оголосив вирок у справі екс-президента України Віктора Януковича.

Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни.

Оболонський райсуд Києві вважає достатніми докази провини екс-президента Віктора Януковича з приводу державної зради і пособництва у веденні агресивної війни.

Про це сказав один із суддів у справі - Максим Тітов, зачитуючи вирок.

"Незважаючи на невизнання своєї провини обвинуваченим, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи і речові докази, оцінивши доводи звинувачення і захисту, вважає, що винність обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 (держзрада), частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України доведена належними і допустимими доказами", - сказав він.

Нагадаємо, що колишньому главі держави інкримінують ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Цю підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.

Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путінавід 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.

Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.