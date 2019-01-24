Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді

Оголошення вироку триває
Оболонський районний суд Києва у середу, 24 січня, оголосив вирок у справі екс-президента України Віктора Януковича.
Суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді Фото:tass

Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни.

Оболонський райсуд Києві вважає достатніми докази провини екс-президента Віктора Януковича з приводу державної зради і пособництва у веденні агресивної війни.

Про це сказав один із суддів у справі - Максим Тітов, зачитуючи вирок.

"Незважаючи на невизнання своєї провини обвинуваченим, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи і речові докази, оцінивши доводи звинувачення і захисту, вважає, що винність обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 (держзрада), частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України доведена належними і допустимими доказами", - сказав він.

Нагадаємо, що колишньому главі держави інкримінують ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Цю підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.

Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путінавід 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.

Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2019 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.