Оборонний бюджет США забороняє держструктурам закуповувати продукцію ряду китайських компаній

Оборонний бюджет США на наступний, 2019 фінансовий рік, включає в себе заборону на закупівлю і використання в держустановах обладнання, виготовленого китайськими компаніями ZTE і Huawei.

Про це йдеться в тексті документа, який був оприлюднений у базі даних Конгресу США. Згідно з текстом, заборона почне діяти через рік з моменту підписання бюджету - з 13 серпня 2019 року.

Крім ZTE і Huawei, в списку компаній, чиє телекомунікаційне обладнання та послуги заборонено закуповувати і використовувати держструктурам, значаться китайські Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology, а також ряд дочірніх підприємств цих компаній.

У порядку винятку закупівлі можуть бути проведені після затвердження директором Національної розвідки США - якщо зацікавлене в цьому відомство зможе переконливо обгрунтувати таку необхідність. Дозвіл, у разі, якщо він буде виданий, буде діяти не більше року після того, як заборона вступить у силу.

Причиною такої заборони стали висновки американських експертів про те, що перераховані компанії мають можливості обходу механізму контролю над іноземними інвестиціями в США, і, як наслідок, мають доступ до ряду сучасних технологій подвійного призначення.

МЗС Китаю вже заявив про своє невдоволення тим, що країна в оборонному бюджеті США згадується в негативному плані, і закликав "відмовитися від ідей часів холодної війни" і уникати негативних заяв щодо КНР, "щоб уникнути нанесення шкоди китайсько-американським відносинам і двосторонній співпраці у важливих областях".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає видатки на національну оборону в розмірі 716 млрд доларів, вчора, 13 серпня 2018 року. Крім іншого, документ також передбачає надання Україні допомоги в розмірі 250 млн доларів у сфері безпеки.