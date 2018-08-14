Оборонний бюджет США забороняє держструктурам закуповувати продукцію ряду китайських компаній
Про це йдеться в тексті документа, який був оприлюднений у базі даних Конгресу США. Згідно з текстом, заборона почне діяти через рік з моменту підписання бюджету - з 13 серпня 2019 року.
Крім ZTE і Huawei, в списку компаній, чиє телекомунікаційне обладнання та послуги заборонено закуповувати і використовувати держструктурам, значаться китайські Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology, а також ряд дочірніх підприємств цих компаній.
У порядку винятку закупівлі можуть бути проведені після затвердження директором Національної розвідки США - якщо зацікавлене в цьому відомство зможе переконливо обгрунтувати таку необхідність. Дозвіл, у разі, якщо він буде виданий, буде діяти не більше року після того, як заборона вступить у силу.
Причиною такої заборони стали висновки американських експертів про те, що перераховані компанії мають можливості обходу механізму контролю над іноземними інвестиціями в США, і, як наслідок, мають доступ до ряду сучасних технологій подвійного призначення.
МЗС Китаю вже заявив про своє невдоволення тим, що країна в оборонному бюджеті США згадується в негативному плані, і закликав "відмовитися від ідей часів холодної війни" і уникати негативних заяв щодо КНР, "щоб уникнути нанесення шкоди китайсько-американським відносинам і двосторонній співпраці у важливих областях".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає видатки на національну оборону в розмірі 716 млрд доларів, вчора, 13 серпня 2018 року. Крім іншого, документ також передбачає надання Україні допомоги в розмірі 250 млн доларів у сфері безпеки.
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