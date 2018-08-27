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Оборонний бюджет України у 2019 році сягне 200 млрд гривень

Документ передбачає закупівлю нового озброєння і підвищення зарплат військовим
Фінансування сектору оборони і безпеки у 2019 році сягне 200 млрд гривень.
Оборонний бюджет України у 2019 році сягне 200 млрд гривень Фото: Reuters

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, ВВП на 2019 рік складе 3946 млрд гривень, "тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не меншим за 5% від ВВП, складе близько 200 млрд грн", йдеться на сайті Ради національної безпеки і оборони України, яка провела нараду відповідальних чиновників з приводу оборонного бюджету на 2019 рік.

Пріоритетними напрямками фінансування у 2019 році будуть розробка і закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів; посилення системи протиповітряної оборони держави і можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв'язку і захисту інформації; сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.

Також одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету буде підвищення грошового забезпечення військових.

Оборонний бюджет повинні затвердити на засіданні РНБО України, після чого його передадуть у Кабінет Міністрів України.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив про ініціювання перед Кабінетом міністрів України та Верховною Радою України зняття обмежень на законодавчому рівні щодо приватизації та залучення інвестицій до вітчизняних державних оборонних підприємств.

 
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27 08 2018 15:18
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