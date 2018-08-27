Оборонний бюджет України у 2019 році сягне 200 млрд гривень

Фінансування сектору оборони і безпеки у 2019 році сягне 200 млрд гривень.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, ВВП на 2019 рік складе 3946 млрд гривень, "тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не меншим за 5% від ВВП, складе близько 200 млрд грн", йдеться на сайті Ради національної безпеки і оборони України, яка провела нараду відповідальних чиновників з приводу оборонного бюджету на 2019 рік.

Пріоритетними напрямками фінансування у 2019 році будуть розробка і закупівля сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів; посилення системи протиповітряної оборони держави і можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв'язку і захисту інформації; сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.

Також одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету буде підвищення грошового забезпечення військових.

Оборонний бюджет повинні затвердити на засіданні РНБО України, після чого його передадуть у Кабінет Міністрів України.