Обов'язкове маркування продуктів і ліків латиницею відклали на два роки

"Відповідний наказ Мінекономрозвитку уже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набуде чинності після офіційного оприлюднення”

Мінекономрозвитку відтермінувало до 2021 року обов’язкове маркування продукції літерами латинського алфавіту.

“Мінекономрозвитку продовжило до 1 січня 2021 року перехідний період щодо обов'язкового маркування продукції літерами латинського та грецького алфавіту. Відповідний наказ Мінекономрозвитку уже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набуде чинності після офіційного оприлюднення”, - повідомляє "Укрінформ".

У відомстві нагадали, що в 2015 році на виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС Україна ухвалила Правила застосування одиниць вимірювання. Згідно з Правилами, з 1 січня 2016 року усі виробники споживчої продукції зобов'язані позначати виміри продукції одиницями вимірювання Міжнародної системи одиниць SI (кілограми, сантиметри, літри тощо).

У МЕРТ наголосили, що водночас, згідно з Правилами, на маркуванні продукції, яка продається в Україні, мають зазначатися міжнародні позначення одиниць вимірювання з використанням літер латинського та грецького алфавіту.

Так, одночасно на маркуванні можуть застосовуватись українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту). Такі позначення одиниць вимірювання поширюються на маркування всієї споживчої продукції, зокрема, і на маркування лікарських засобів, медичних виробів, харчових продуктів, дієтичних добавок, кормів для тварин, упаковок насіння та засобів захисту рослин тощо.

“Для поступового переходу бізнесу, зокрема виробників ліків, ми передбачали перехідний період для маркування латинськими літерами. Він мав завершитись 1 січня 2019 року. Але ми отримали численні звернення – від бізнес-асоціацій та асоціацій виробників медичних виробів – щодо необхідності продовження перехідного періоду. Оскільки це цілком європейська практика – враховувати побажання бізнесу, Міністерство ухвалило рішення продовжити перехідний період до 1 січня 2021 року", - повідомила радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Україні до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це 22 грудня у Києві повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун