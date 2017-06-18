Обрання Холодницького першим віце-президентом погоджено з УЄФА і ФІФА Назар Холодницький буде курирувати боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі в цілому

Обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступника генпрокурора Назара Холодницька першим віце-президентом Федерації футболу України було підготовлено та погоджено з відповідними компетентними органами УЄФА і ФІФА.

Назар Холодницький. Фото: news.pn

"Поява у структурі ФФУ футбольного антикорупційного прокурора відповідає сучасному міжнародному тренду боротьби з корупцією у футболі - проблеми, яку зараз називають в Україні раковою пухлиною гри №1. Назар Холодницький буде курирувати боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі в цілому, в тісній співпраці з Комітетом етики та чесної гри, який очолює Франческо Бублик", - йдеться у повідомленні прес-служби ФФУ. Як повідомляв iPress.ua, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України. Відтак, одним з трьох віце-президентів Федерації футболу України (ФФУ) обрано керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

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