Обрання Холодницького першим віце-президентом погоджено з УЄФА і ФІФА
"Поява у структурі ФФУ футбольного антикорупційного прокурора відповідає сучасному міжнародному тренду боротьби з корупцією у футболі - проблеми, яку зараз називають в Україні раковою пухлиною гри №1. Назар Холодницький буде курирувати боротьбу з договірними матчами і корупцією в українському футболі в цілому, в тісній співпраці з Комітетом етики та чесної гри, який очолює Франческо Бублик", - йдеться у повідомленні прес-служби ФФУ.
Як повідомляв iPress.ua, спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький подав свою кандидатуру на посаду віце-президента Федерації футболу України.
Відтак, одним з трьох віце-президентів Федерації футболу України (ФФУ) обрано керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.
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