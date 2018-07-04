Обрано найкращу купюру 2017 року
Нею стали 10 швейцарських франків.
"Використовує новітні стандарти захисту і тришарову структуру Durasafe, ця чудова жовта вертикальна банкнота зображує руки, які диригують оркестром, земну кулю з часовими зонами і пунктуальні швейцарські залізні дороги", – описали купюру в організації.
twitter.com/theibns
Минулого року кращою теж визнали швейцарську банкноту у 50 франків.
Серед критеріїв відбору – дизайн, художні переваги банкноти і баланс використаних кольорів. Також враховується її захищеність від підробок.
10-франкова купюра – частина проекту з першого за 20 років оновлення дизайну банкнот, що випускаються Центральним банком Швейцарії. У 2017-му році банк також випустив 20-франкову купюру із зображенням руки і заломлюючої світло призми, але в конкурсі взяв участь найкращий, на думку журі, зразок дизайну.
Згідно з даними IBNS, у 2017 році у світі з'явилися понад 170 нових банкнот, і майже третина з них мала оновлений дизайн, достатній, щоб брати участь у конкурсі.
Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
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