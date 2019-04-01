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Обрив ліфта з немовлям в Сумах: затриманим загрожує до восьми років в'язниці

Ліфт з коляскою впав з дев'ятого поверху
Справу перекваліфікували за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) КК України.
Обрив ліфта з немовлям в Сумах: затриманим загрожує до восьми років в Фото: su.npu.gov.ua

За даними правоохоронців, ліфт проходив капітальний ремонт у 2017 році, однак через півроку в роботі почалися збої, ліфт зупинявся кілька разів.

"Електромеханік шляхом приєднання дротыв до двох клем дозволив ліфтовій кабіні рухатися при відкритих дверцятах. Тому ми вважаємо, що, коли дідусь з коляскою виїжджав з кабіни, хтось внизу натиснув кнопку виклику, і ліфт самовільно рушив вниз",повідомили в прес-службі поліції регіону

Там також додали, що директор підписував договір про експлуатацію, в якому говорилося про його зобов'язання заборонити використання ліфта в разі виявлення технічних несправностей. Директор не вжив ніяких дій по зупинці експлуатації ліфта.

Нагадаємо, що в будинку в місті Суми обірвався і впав з 9-го поверху ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик.

Поліцейські затримали двох підозрюваних у доведенні до смерті двомісячної дитини у Сумах, яка загинула через обрив і падіння ліфту у багатоповерхівці.
 

 

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04 01 2019 10:20
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