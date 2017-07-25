Обшуки на спиртзаводах: податківці вилучили 97,9 тис. декалітрів спиртовмісної продукції

Продукцію вилучили як на заводах, що працюють, так і на тих, що не здійснювали виробництво

Правоохоронці вилучили 97,903 тис. декалітрів спиртовмісної продукції на суму понад 180 млн гривень за підсумками обшуків на 41 спиртзаводі державного підприємства "Укрспирт".

"За підсумками обшуків співробітники податкової міліції вилучили і залишили на відповідальне зберігання 97 903,1 декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну суму понад 180 млн гривень", - сказано в повідомленні прес-центру Державної фіскальної служби у Facebook.

Зазначається, що продукцію вилучили як на заводах, що працюють, так і на тих, що не здійснювали виробництво. На момент обшуків виробництво відбувалося на Овечацькому (Вінницька область), Ліпницькому (Житомирська область), Стадницькому (Київська область), Вузловському, Сторонибабському, Струтинському (Львівська область), Вишняківському (Полтавська область), Дубов'язівському (Сумська область), Караванському (Харківська область) і Новоборовицькому (Чернігівська область) спиртзаводах. На 15 спиртзаводах, які не здійснювали виробництво, були рештки спиртовмісної продукції.

Рішення про проведення слідчих дій на спиртзаводах прийнято після отримання під час досудового розслідування інформації, що підтверджує факти порушення підприємством чинного законодавства України та ймовірного необлікованого виготовлення продукції.

"Оскільки в податкову міліцію неодноразово надходила інформація про факти неврахованого виготовлення спирту на спиртзаводах ДП "Укрспирт", обшуки на місцях ведення діяльності держпідприємства проводилися не вперше", - сказано в повідомленні.

Крім того, в ДФС нагадали, що колишні керівники Олександр Харт і Михайло Лабутін є фігурантами кримінальних проваджень та перебувають у розшуку.

Нагадаємо, вчора співробітники податкової міліції спільно з Генпрокуратурою розпочали обшуки в приміщеннях 41 українського заводу з виробництва спирту.