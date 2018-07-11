Обшуки у Бережної: СБУ знайшла лист до Лаврова та кілограм золота
"Наші співробітники виявили лист до міністра закордонних справ держави-агресора Сергія Лаврова щодо необхідності активізації діяльності російських організацій в Україні", - повідомляє прес-служба СБУ.
У СБУ додають, що в ході обшуку знайшли також кілограмовий злиток золота.
У спецслужбі нагадали, що слідчі дії в Олени Бережної, що є матір’ю загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 111 (державна зрада) кримінального кодексу України.
У Службі безпеки інформують, що відбулися обшуки також у лідера політичної партії "Союз лівих сил" Василя Волги.
"Наші співробітники вилучили в нього обладнання для ведення таємних переговорів і магнітні носії інформації, що свідчать про його співпрацю з країною-агресором", - йдеться в повідомленні СБУ.
Крім того, в кількох інших фігурантів вилучили незареєстровану зброю і проросійську атрибутику.
Нагадаємо, що 6 листопада співробітники СБУ провели обшук в Олени Бережної.
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