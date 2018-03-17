Обшуки у "Новій пошті": слідчі вилучили документи та "необліковані грошові кошти"

Досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися

Слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти " у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

"В ході досудового розслідування 16 березня ... проведено обшуки в офісних та складських приміщеннях м. Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова та Полтави, у яких здійснюють свою діяльність ТОВ "Нова Пошта" та споріднені із нею підприємства, через які здійснюється пересилання грошових коштів по території України. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - написала Сарган.

Вона поінформувала, що досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств, які за участі службових осіб органів ДФС України здійснили прикриття його незаконних фінансових послуг. Це призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов’язкових податкових зборів, а також умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Нова пошта" у особливо великих розмірах.

Сарган повідомила, що досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

Нагадаємо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

ГПУ підозрює керівництво "Нової пошти" в несплаті податків.